میز خدمت ارتباطات مردمی در منطقه پشت تپ مهاباد برگزار شد و مسئولان شهرستان به بررسی و پیگیری درخواستهای شهروندان پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در ادامه اجرای برنامههای مدیریت محلهمحور، میز خدمت ارتباطات مردمی با حضور محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد، سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، بابک رستمپور، شهردار و جمعی از مسئولان ادارات، در مسجد محمد رسولالله (ص) واقع در منطقه پشت تپ برگزار شد.
در این برنامه، شهروندان با حضور در میز خدمت، درخواستها و مسائل خود را مطرح کرده و مسئولان حاضر به بررسی و هماهنگیهای لازم برای پیگیری و رفع این مشکلات پرداختند.
فرمانداری مهاباد اعلام کرده است که این نوع دیدارهای صمیمی با هدف تقویت ارتباط مستقیم مردم و مسئولان، تسهیل در رسیدگی به مسائل محلهای و پاسخگویی سریعتر به مطالبات شهروندان برگزار میشود.