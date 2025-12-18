پخش زنده
در پی بارش برف و کولاک شدید در محور نهاوند- گردنه گاماسیاب، به مسافران ۵۰ دستگاه خودرو گرفتار در برف امدادرسانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار نهاوند گفت: با هماهنگی فرمانداریهای نهاوند و دلفان، تیمهای امدادی از هر دو سمت مسیر به محل اعزام و امدادرسانی انجام شد.
مجتبی بیرانوند افزود: مسافران بهصورت موقت در مراکز اسکان اضطراری روستاهای وراینه و قلعهقباد اسکان داده شدند و امکانات اولیه برای رفاه آنان فراهم شد.
او با بیان اینکه پایش شبانه و مستمر مسیرهای مواصلاتی و مراکز اسکان اضطراری این شهرستان در حال انجام است تاکید کرد: دستگاههای اجرایی و امدادی این شهرستان در شرایط خاص و بحرانهای احتمالی در آمادهباش کامل هستند.
رئیس ستاد مدیریت بحران نهاوندگفت: پس از بارش برف و وقوع کولاک شدید در محور نهاوند- گردنه گاماسیاب به سمت نورآباد، تعدادی از مسافران در این مسیر گرفتار شدند که با مدیریت میدانی و هماهنگی سریع دستگاههای امدادی، عملیات امدادرسانی و خدماترسانی بلافاصله آغاز شد.
بیرانوند تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسی پلیس راه، تردد در محور گردنه گاماسیاب تا اطلاع ثانوی تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکانپذیر بوده و از تردد خودروهایی که بدون تجهیزات ایمنی باشند، جلوگیری میشود.
او از رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری در این محور خودداری کرده و تجهیزات ایمنی زمستانی را بههمراه داشته باشند.