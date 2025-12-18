جانشین سپاه محمد رسول الله (ص) با بیان اینکه سه هزار شهید قرآنی داریم که اغلب آنها از نیرو‌های مسلح هستند، گفت: نیرو‌های مسلح ما امروز در خدمت قرآن هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار محمود توکلی امروز (پنجشنبه) در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم خواهران شاغل نیرو‌های مسلح که در ستاد فرماندهی سپاه محمد رسول الله برگزار شد، اظهار داشت: ما سه هزار شهید قرآنی داریم که اغلب آن‌ها از نیرو‌های مسلح هستند.

جانشین سپاه محمد رسول الله (ص) ادامه داد: بیش از ۳۰۰ شهید قرآنی متعلق به استان تهران است که این شهدا جان خود را در راه اسلام، قرآن، انقلاب اسلامی و کشور فدا کردند.

سردار توکلی عنوان کرد: شهدای قرآنی در میادین نبرد حق علیه باطل محکم در مقابل دشمنان ایستادند و نشان دادند که نور قرآن همواره در آن‌ها زنده و شعله ور است.

جانشین سپاه محمد رسول الله (ص) اضافه کرد: خداوند را بابت نعمت انقلاب و امام خمینی شاکریم؛ نیرو‌های مسلح ما امروز در خدمت قرآن هستند و این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه هم در این مراسم با اشاره به اهمیت قرآن کریم در نیرو‌های مسلح و به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: هیچ افتخاری بالاتر از این نیست که در کنار قاریان و حافظان قرآن کریم باشیم.

سردار محبی ادامه داد: در محافل قرآنی نور قرآن جریان دارد؛ همچنین در زمینه این مسابقات نورانی، ما جلسات متعددی را برای برگزاری این مسابقات در نظر گرفتیم و تصمیمات خوبی گرفته شد و سپس مسابقات را با ایجاد یک ستاد منسجم و هماهنگ برگزار کردیم.

جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ افزود: این مسابقات با حضور ۱۶ نفر از داوران بین المللی برگزار شد و ۱۱۶ نفر از مجموع نیرو‌های مسلح با هم رقابت کردند و نفرات برگزیده انتخاب شدند؛ این مسابقات در رشته‌های حفظ سه تا ۳۰ جز، قرائت ترتیل و تحقیق برگزار شد.