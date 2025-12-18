به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ موسی بهاری گفت: در اجرای اقدامات و طرح‌های امنیت محور پلیس و با هدف پیشگیری از جرایم خصوصا سرقت، مامورین کلانتری ۱۱سیدقطب شهرستان موفق شدند یک نفر متهم سابقه دار که در زمینه سرقت موتورسیکلت فعالیت داشت شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر نمایند.

وی افزود: متهم در بازجویی‌ها و تحقیقات انجام شده به ارتکاب سرقت‌های موتورسیکلت از شهر‌های مرکزی کشور اعتراف نمود که با پیگیری‌های پلیسی تعداد ۱۱ دستگاه انواع موتورسیکلت دارای سابقه سرقت کشف گردید.

رئیس پلیس بوکان ادامه داد: در این ارتباط ۳نفر مالخر نیز دستگیر شده‌اند که متهمان به همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.