تیم هیئت شطرنج جیرفت دربیست و هفتمین دوره رقابت‌های لیگ دسته یک شطرنج کشور، به نایب قهرمانی رسید.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛پس ازهفت دور مسابقه‌با حضور ۱۲ تیم و ۷۴ بازیکن، تیم هیئت شطرنج سیستان و بلوچستان با ۱۴ امتیاز و بدون شکست، به مقام قهرمانی دست یافت.

تیم هیئت شطرنج جیرفت با ۱۲ امتیاز نایب قهرمان شد و باشگاه فرزین یزد نیز با با ۱۰ امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.

تیم شطرنج جیرفت با ترکیب محمدحسین موسوی‌نسب، محمد کیا مریدی، عمید رشیدی، ایلیا درینی، فاطمه سنچولی، کیوان برخوری و هستی جعفری نعیمی به سرپرستی نعیمه محمدی در بیست‌وهفتمین دوره مسابقات لیگ قهرمانی دسته یک شطرنج کشور، با کسب ۶ پیروزی و نمایش بازی‌هایی قابل توجه، موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی لیگ دسته یک ۱۴۰۴ کشور را از آن خود کند و سهمیه حضور در لیگ برتر شطرنج ایران را به دست آورد.

بیست‌وهفتمین دوره مسابقات شطرنج لیگ دسته یک کشور از ۱۹ آذر به میزبانی هیئت شطرنج استان کرمان با حضور ۱۲ تیم و ۷۴ بازیکن از سراسر کشور آغاز شد و پس از ۷ دور رقابت جذاب، به ایستگاه پایانی رسید.