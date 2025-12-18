پخش زنده
امروز: -
محور ارتباطی نورآباد - نهاوند دیشب به دلیل کولاک و بارش شدید برف در مسیر رفت و برگشت مسدود شده بود که هم اکنون باز است و تردد در آن جریان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای دلفان گفت: این محور ارتباطی به سبب بارش سنگین برف و لغزندگی مسیر در محدوده گردنه گاماسیاب در حوزه شهرستان نهاوند توسط پلیس راه مسدود اعلام شده بود.
سعید فلاح افزود: هم اکنون با وجود بارش برف شبانه روز گذشته و یخبندان، تمام محورهای اصلی، فرعی روستایی شهرستان دلفان باز و تردد در آنها برقرار است.
او تاکید کرد: شهروندان و مسافران میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان و شهرستان با شماره تلفن ۱۴۱ تماس بگیرند.