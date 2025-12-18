به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع فوق‌العاده فدراسیون ناشنوایان با حضور اعضای مجمع به ریاست محمد شروین اسبقیان، امروز پنجشنبه (۲۷ آذر) در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

تعدادی از اعضای مجمع نیز به صورت آنلاین در این مجمع حاضر بودند.

در این نشست و با موافقت اعضای مجمع، استعفای مصطفی نکولعل‌آزاد رئیس فدراسیون ناشنوایان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با ۴۰ رأی موافق و ۳ رأی مخالف پذیرفته شد.

در پایان مجمع فوق‌العاده با کسب ۴۱ رأی اعضای مجمع؛ انتخاب سرپرست فدراسیون ناشنوایان به وزارت ورزش و جوانان واگذار شد و ثبت نام برای دوره جدید انتخابات به زودی برگزار می شود.