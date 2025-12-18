به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۲۰ تیم در دور گروهی حضور دارند که در پایان ۶ تیم مستقیم به دور پلی آف صعود می‌کنند و ۴ تیم بعدی باید در مرحله پلی - این به مصاف هم بروند و در پایان دو تیم به پلی آف راه خواهند یافت.

نتایج ادامه دیدار‌ها به این شرح اعلام شد:

ژالگیریس لیتوانی ۶۴ - ۸۷ آناتولی افس پیلسن ترکیه

آسول لیون فرانسه ۷۶ - ۷۴ بایرن مونیخ آلمان

پارتیزان موتسارت صربستان ۶۸ - ۸۶ ویرتوس بولونیا ایتالیا

باسکونیا اسپانیا ۸۵ - ۷۳ موناکو فرانسه