رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سهم صورت حساب‌های کاغذی در اعطای اعتبار مالیات بر ارزش افزوده، از ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۸ درصد تا پایان تابستان ۱۴۰۴ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به تکلیف قانون بودجه امسال مبنی بر حذف صورت حساب‌های کاغذی در روند معاملات اقتصادی گفت: مطابق قانون بودجه ۱۴۰۴ موظف هستیم تا به صورت حساب‌های کاغذی که خارج از سامانه مودیان صادر می‌شوند از ابتدای دی ماه اعتبار مالیاتی یا همان استرداد مالیات بر ارزش افزوده انجام ندهیم چرا که این صورت حساب‌ها از ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ دیگر اعتبار نخواهند داشت.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، تمام مشاغلی که به مالیات بر ارزش افزوده فراخوان شده‌اند، از ابتدای دی باید تمام صورت حساب‌های خود را به صورت الکترونیکی در سامانه مودیان صادر کنند. در غیر این صورت نه تنها اعتبار مالیاتی دریافت نمی‌کنند بلکه شامل جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز می‌شوند.