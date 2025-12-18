پخش زنده
قائممقام وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه ایران قرابت و پیوندهای تاریخی و فرهنگی دیرینهای با کشورهای همسایه از جمله قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان دارد، گفت: آنچه امروز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، اشتراکات فراوان فرهنگی و هنری میان ایران و این کشورهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی دارابی گفت : جهان امروز ، جهان فرهنگ، هنر، تاریخ و تمدن است و باید با گسترش همبستگی و همکاری با کشورهای همسایه، اشتراکات فرهنگی خود را بیش از پیش به نمایش بگذاریم.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام، در محل نمایشگاه بینالمللی گرگان، با اشاره به برگزاری شب فرهنگی کشور ازبکستان در این رویداد، افزود : امشب شاهد حضور پرشور مردم فرهنگدوست گلستان در شب فرهنگی کشور ازبکستان هستیم که این استقبال ، نشاندهنده پیوند عمیق فرهنگی میان ملتهاست.
وی گفت: آنچه ملتها و کشورها را به یکدیگر نزدیک میکند، فرهنگ و هنر مشترک است و فرهنگ، همزه وصل و نقطه اتصال میان همه ادیان و مذاهب به شمار میرود؛ هرجا که سیاست به بنبست برسد، فرهنگ مسیر وحدت، دوستی، صلح و نوعدوستی را هموار میکند.
معاون میراثفرهنگی کشور با قدردانی از برگزارکنندگان هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام افزود : از تلاشها و حمایتهای استاندار گلستان و همچنین دلسوزیها و پیگیریهای مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان برای برگزاری این جشنواره باشکوه که موجب تزریق امید و نشاط اجتماعی در میان مردم شده است، صمیمانه تشکر میکنم.
دارابی یکی از مهمترین مزیتهای برگزاری چنین جشنوارههایی را گردهم آمدن اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر دانست و گفت : این رویدادها فرصت ارزشمندی فراهم میکند تا شهروندان با تکیه بر اشتراکات فرهنگی خود، صلح، دوستی و وحدت را در جامعه گسترش دهند.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به همکاریهای منطقهای در حوزه میراث ناملموس افزود : در سالهای اخیر، روابط مطلوبی میان کشورهای ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و دیگر کشورهای همسایه برای تدوین و ثبت پروندههای مشترک میراث ناملموس شکل گرفته و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.
دارابی گفت : زمانی که یک اثر، چه بهصورت مستقل و چه با مشارکت چند کشور، به ثبت جهانی میرسد، ارزش جهانی پیدا میکند و دیگر محدود به یک شهر یا استان نیست، بلکه متعلق به همه جامعه بشری است.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی با اشاره به نوروز بهعنوان یکی از مهمترین اشتراکات فرهنگی منطقه گفت: امروز ۱۳ کشور در آیین نوروز با یکدیگر اشتراک دارند و در نوروز ۱۴۰۵، این آیین کهن را بهصورت مشترک با کشورهای همسایه و دارای پیوندهای فرهنگی جشن خواهیم گرفت.
وی با اشاره به دستاوردهای اخیر ایران در حوزه ثبت جهانی آثار افزود: هفته گذشته در بیستمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در دهلینو، بیستوهفتمین اثر میراث ناملموس ایران با عنوان هنر آینهکاری در معماری ایران به ثبت جهانی رسید.
دارابی گفت : همچنین در جریان جنگ ۱۲روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، بیستونهمین اثر طبیعی و ملموس کشور با عنوان محوطههای پیش از تاریخ خرمآباد به ثبت جهانی رسید و رئیس جلسه یونسکو در هنگام ثبت این اثر اذعان کرد که در تاریخ ۸۰ساله این سازمان، کشوری با این حجم از آثار ملموس و ناملموس ثبتشده کمنظیر است.
معاون میراثفرهنگی کشور با بیان اینکه در ایران بیش از یک میلیون و ۳۱۰ هزار اثر تاریخی شناسایی شده است، گفت: تاکنون ۴۳ هزار و ۶۰۰ اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
وی افزود: ایران بهعنوان نماینده کشورهای آسیای مرکزی و آسیای غربی در مرکز مطالعات میراث ناملموس یونسکو معرفی شده است و مسئولیت رصد و پیگیری وضعیت میراث ناملموس ۲۴ کشور را در این زون بر عهده دارد.