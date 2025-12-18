پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه خودرو و قطعات یدکی تا ۲۹ آذرماه در محل نمایشگاه بین المللی یزد دایر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این نمایشگاه با حضور بیش از ۵۰ شرکت فعال از هفت استان کشور در حوزههای خودروهای سبک و سنگین و قطعات یدکی در دو سالن نمایشگاهی و محوطه روباز برگزار میشود و آخرین دستاوردها و محصولات و فناوریهای روز این صنعت را در معرض دید علاقمندان و متخصصان قرار میدهد.
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی با هدف توسعه بازار، تبادل دانش فنی، معرفی توانمندیهای داخلی و ایجاد فرصتهای جدید همکاری میان تولیدکنندگان، تامین کنندگان و سرمایه گذاران برگزار میشود و نقش موثری در ارتقای سطح کیفی صنعت خودروهای سبک و سنگین و قطعه سازی کشور ایفا میکند.
علاقهمندان به بازدید از این نمایشگاه میتوانند تا ۲۹ آذرماه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ به محل دائمی نمایشگاههای بین المللی یزد مراجعه کنند.