قهرمانی تیم بسکتبال باویلچر جانبازان خراسان رضوی در مسابقات کشوری
تیم بسکتبال باویلچر جانبازان خراسان رضوی با پیروزی مقابل حریفان خود به عنوان قهرمانی کشور رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و توان یابان خراسان رضوی، گفت: مسابقات بسکتبال باویلچر جانبازان قهرمانی کشور به مدت پنج روز در رامسر برگزار شدو تیمهای خوزستان و تهران الف به عناوین دوم و سوم دست یافتند.
محمدمهدی آخوندی افزود :این دوره از مسابقات با حضور ۱۵ تیم از سراسر کشور در چهار گروه از تاریخ بیست و دوم تا بیست و هفتم آذرماه ۱۴۰۴ در سالن شهید «چمران» شهرستان «رامسر» برگزار شد