رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به رتبه نخست استان در تولید محصولات کشاورزی کشور گفت: بهمنظور بررسی مسائل کلان بخش کشاورزی و دستیابی به راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، شورای مشورتی کشاورزی با مشارکت نخبگان دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و فعالان بخش خصوصی در استان تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانکاظمی اظهار کرد: استان خوزستان با تولید بیش از ۱۷ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی، رتبه نخست کشور را در این حوزه دارد، اما به موازات این ظرفیت بزرگ، با مسائل و چالشهای قابل توجهی نیز روبهرو است.
وی افزود: با هدف بررسی علمی و کارشناسی این چالشها، شورای مشورتی کشاورزی استان با حضور صاحبنظران دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، متخصصان بخش خصوصی و نیروهای باتجربه بازنشسته تشکیل شده است تا مسائل کلان بخش کشاورزی بهصورت اصولی بررسی و برای آنها راهکارهای عملی ارائه شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اهمیت نهادههای پایه تولید گفت: آب و خاک دو نهاده اصلی در بخش کشاورزی هستند که متأسفانه در هر دو حوزه در استان خوزستان با چالشهایی مواجه هستیم، بهویژه موضوع خاک که آثار آن در بلندمدت میتواند موجب بهبود یا تخریب منابع تولید شود و نیازمند توجه ویژه و ارتقای آموزشهای تخصصی است.
سلطانکاظمی ادامه داد: یکی دیگر از محورهای مهم مورد بررسی در این شورا، تدوین الگوی کشت متناسب با شرایط آبی استان است؛ الگویی که امکان برنامهریزی دقیق با منابع آب موجود را فراهم کند و در عین حال با تأمین بازار مصرف، از بروز ضایعات محصولی جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: افزایش بهرهوری، بهبود درآمد کشاورزان و حرکت بهسوی توسعه پایدار در بخش کشاورزی، از اهداف اصلی این رویکرد برنامهمحور در استان خوزستان است.