سیزدهمین دوره مسابقات برنامهنویسی تلفن همراه با حضور بیش از ۳۵۰ برنامهنویس جوان از سراسر کشور در دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد علی روزی طلب، دبیر مسابقات و مدیر گروه فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف در برنامه سلام خبرنگار گفت: این رویداد سهروزه با هدف شناسایی استعدادهای برتر حوزه برنامه نویسی تلفن همراه و پیوند آن با صنعت برگزار میشود.
روزی طلب افزود: برنامهنویسی تلفن همراه امسال نیز به همت پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار میشود. به گفته وی، این مسابقه یکی از قدیمیترین و معتبرترین رقابتهای تخصصی در حوزه برنامه نویسی موبایل در کشور است.
دبیر این دوره از مسابقات برنامه نویسی تلفن همراه افزود: در این رقابت ۶۰ ساعته، بیش از ۱۲۰ تیم دو تا چهار نفره از میان هزار و پانصد متقاضی اولیه انتخاب شدهاند تا در قالب یک مسابقه فشرده، ایدههای خود را به نسخه اولیه برنامه نویسی اجرایی تبدیل کنند.
روزی طلب افزود:موضوعها و چالشهای مسابقات در جلسههای مشترک کمیته فنی دانشگاه و کمیته ارتباط با صنعت انتخاب شده و تا زمان آغاز رقابتها کاملاً محرمانه باقی میمانند. شرکتکنندگان مجاز به استفاده از کدهای آماده یا طرحهای از پیش طراحیشده نیستند.
به گفته مدیرگروه فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف، هدف اصلی این رویداد علاوه بر رقابت علمی، شناسایی استعدادهای برتر و فراهم کردن زمینه جذب آنان در بازار کار صنعت فناوری اطلاعات کشور است.
روزی طلب افزود: برندگان نهایی شنبه ۲۹ آذر معرفی میشوند.