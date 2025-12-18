پخش زنده
در راستای تقویت توان ملی در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما (MRO)، مدیرعامل فرودگاه بینالمللی پیام از یکی از مراکز تخصصی مهندسی تعمیرات هواپیمایی کشور بازدید و بر توسعه همکاریها و نقشآفرینی پیام در ارتقای جایگاه ایران در صنعت هوایی منطقه تأکید نمود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محسن حسنلو، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام، در بازدید از مرکز تخصصی تعمیرات هواپیمایی کشور، ضمن بررسی توانمندیها و ظرفیتهای فنی این مجموعه، بر ضرورت شکلگیری همکاریهای مشترک برای توسعه زیرساختهای صنعت هوانوردی تأکید کرد.
حسنلو با اشاره به جایگاه راهبردی استان البرز در اقتصاد ملی اظهار داشت: استان البرز بهعنوان یکی از صنعتیترین استانهای کشور، میزبان هزاران واحد تولیدی و برند ملی است و همین ظرفیتها، فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی پیام را به یکی از محورهای اصلی سرمایهگذاری و لجستیک تبدیل کرده است.
وی افزود: قرارگیری استان البرز در تقاطع دو کریدور مهم شمال–جنوب و شرق–غرب، اهمیت این منطقه را در شبکه حملونقل ملی و بینالمللی دوچندان کرده است.
مدیرعامل فرودگاه بینالمللی پیام در ادامه با اشاره به نقش این مجموعه در اکوسیستم فناوری کشور گفت: فرودگاه پیام آخرین حلقه زنجیره فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و بستری برای تجاریسازی و صنعتیسازی محصولات دانشبنیان محسوب میشود. هماکنون بیش از ۴۰۰ شرکت دانشبنیان و هایتک در این منطقه فعالاند و حدود یک درصد از کل اقتصاد دیجیتال کشور در پیام شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه پیام اولین فرودگاه تخصصی بار هوایی کشور است، افزود: تقویت بخش کارگو و توسعه حملونقل ترکیبی از مأموریتهای اصلی این مجموعه است و اتصال ریلی فرودگاه به شبکه ملی حملونقل در دستور کار قرار دارد.
حسنلو سال آینده را نقطه عطفی در مسیر توسعه صنعت هوانوردی پیام دانست و گفت: استانداردسازی باند پرواز برای پذیرش هواپیماهای باریکپیکر و پهنپیکر، ارتقای سیستمهای ناوبری، تکمیل تجهیزات هندلینگ زمینی و راهاندازی گمرک تخصصی فاوا با خط سبز گمرکی از مهمترین برنامههای درحال اجرا است که پیام را به یکی از مراکز شاخص خدمات هوایی کشور تبدیل خواهد کرد.
در این بازدید، بر ضرورت همکاری مشترک برای ساخت آشیانهای بهمساحت حدود ۲۰ هزار متر مربع در فرودگاه پیام تأکید شد؛ اقدامی که میتواند ظرفیت تعمیر و نگهداری هواپیما در کشور را بهطور قابل توجهی افزایش دهد و فرصت اشتغال برای متخصصان بومی فراهم سازد.
این رویداد بهعنوان گامی مؤثر در جهت توسعه خدمات فنی هوایی، تقویت زیرساختهای تعمیرات و ارتقای توان داخلی صنعت هوانوردی ایران ارزیابی میشود.