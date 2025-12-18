به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در پیامی به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه نوشت: بیست‌وهفتم آذرماه، سالروز شهادت عالم فرزانه و استاد مجاهد، آیت‌الله دکتر محمد مفتح (رحمة‌الله‌علیه)، روزی است که در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه ماندگار شده است، روزی که خرد و ایمان، علم و تقوا، و اندیشه و جهاد در کنار هم معنا یافتند.

وی افزود: وحدت حوزه و دانشگاه، راهبردی فرهنگی و تمدنی برای امت اسلامی است، پیوندی که با تعمیق آن، می‌توان مسیر پیشرفت همه‌جانبه کشور را در پرتو آموزه‌های دینی و دستاورد‌های علمی هموار ساخت. حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها دو بال پرواز جامعه ایرانی به سوی تحقق تمدن نوین اسلامی‌اند، یکی پاسدار ارزش‌ها و دیگری گشاینده افق‌های تازه دانش و نوآوری.

جوکار ادامه داد: اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و راه شهید آیت‌الله دکتر مفتح و همه عالمان و دانشوران متعهد، این روز را به جامعه علمی کشور، استادان و طلاب، دانشجویان و نخبگان اندیشه‌ورز تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم این وحدت، بیش از پیش در مسیر تقویت هویت اسلامی، عدالت‌محوری و اقتدار ایران عزیز استمرار یابد.