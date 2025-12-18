پخش زنده
امروز: -
بیستمین دوره والیبال جام باشگاههای جهان ۲۰۲۵ امروز در بِلِم برزیل ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۸ تیم برتر از قارهها و مناطق مختلف جهان حضور دارند که در دو گروه ۴ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه دو تیم راهی نیمه نهایی خواهند شد.
نتایج مسابقات به این شرح است:
* گروه یک:
الریان قطر ۰ - ۳ آلورون وارتا زاویرچی لهستان
والی رناتا برزیل ۳ - ۱ پرایا کلوب برزیل
- تیمهای آلورون وارتا زاویرچی با ۶ و والی رناتا با ۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای پرایا با ۳ و الریان بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
* گروه دو:
سادا کروزیرو برزیل ۳ - ۰ السویحلی لیبی
اوزاکا بلوتئون ژاپن ۲ - ۳ سیرسیکوما پروجا ایتالیا
- تیمهای سیرسیکوما پروجا با ۵ و اوزاکا بلوتئون با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای سادا کروزیرو با ۳ و السویحلی بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.
- در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم سادا کروزیرو برزیل با شکست ترنتینو ایتاس ایتالیا قهرمان شد و تیم فولادسیرجان ایران به مقام سوم رسید.
- در والیبال جام باشگاههای جهان که از سال ۱۹۸۹ سابقه برگزاری دارد، تیم ترنتینو دیاتک ایتالیا با ۵ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۳ سومی رکورد دار است و تیمهای سادا کروزیرو برزیل با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و گونزاگا میلانو ایتالیا با دو قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم سیرسافتی سوسا پروجا ایتالیا با ۲ قهرمانی چهارم شد و تیمهای کوچینی لوبه چویتانووا ایتالیا با یک قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی و زنیت قازان روسیه با یک قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و سومی در ردههای پنجم و ششم جای گرفتند. تیمهای پورتو راوه نا و پارمای ایتالیا و بلوگوری بلگورود صربستان نیز هر کدام یک بار قهرمان شدهاند.
- برای ایران، تیم پیکان تهران در سال ۲۰۰۹ چهارم، در سال ۲۰۱۰ سوم، ۲۰۱۱ پنجم، ۲۰۱۵ چهارم و در سال ۲۰۲۲ پنجم شد. تیم کاله مازندران نیز در سال ۲۰۱۳ در رده هفتم قرار گرفت و متین ورامین در سال ۲۰۱۴ پنجم شد. تیم بانک سرمایه نیز در سال ۲۰۱۷ در رده هفتم قرار گرفت و تیم خاتم اردکان در سال ۲۰۱۸ هفتم شد. در سال ۲۰۱۹ تیم شهرداری ورامین به علت محرومیت شرکت نکرد و در سال ۲۰۲۱ تیم فولاد سیرجان ایران در رده ششم (آخر) قرار گرفت و در سال ۲۰۲۴ فولاد سیرجان سوم شد و شهداب یزد از دور گروهی کنار رفت. ایران در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ نماینده نداشت.