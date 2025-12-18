ورزشکاران خراسان رضوی در مسابقات کشوری بیماران خاص و پیوند اعضا،عنوان قهرمانی کشور در بخش آقایان و بانوان را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، به گزارش روابط‌عمومی هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا خراسان رضوی، تیم اعزامی این استان در رقابت‌های کشوری ویژه بیماران دیابتی قهرمان کشور شد.

این رقابت‌ها از تاریخ ۲۳ تا ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴ به میزبانی جزیره قشم برگزار شد.

که در شطرنج: آزاده باقدان مدال طلا، رضا اشتری مدال طلا و سید شهریار شمس آبادی مدال نقره کسب کردند.

در دارت ، زهرا یزدانخواه مدال طلا، حمیدرضا غیاثی مدال برنز و در رشته تنیس روی میز،ناهید مرجانی مدال برنز، ابوالفضل اشتری مدال طلا و در رشته پتانک هم حسینعلی بدری مدال طلا کسب کردند.

این مسابقات در دو رده ۱۸ تا ۳۵ سال و ۳۶ سال از ۲۰ استان کشور با هم رقابت کردند