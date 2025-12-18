مشکلات مردم چهار روستا و متقاضیان مرحله سوم مسکن شهر بن بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، موانع مرحله سوم طرح نهضت ملی مسکن بن برطرف و مقدمات اجرای طرح گلخانه در صد هکتار از اراضی شهر بن فراهم شد.

آبرسانی به مردم روستای شیخ شبان، حیدری و مجتمع دام سبک بن در دستور کار مسئولین قرارگرفت.

یک واحد اقامتگاه بوم گردی با ۵ میلیاردتومان آورده بخش خصوصی در روستای لارک به بهره برداری رسید.

حدود سی هزار مترمربع از معابر روستائی شهرستان بن تا پایان امسال زیرسازی و آسفالت خواهد شد و تا پایان سال ۴۰۵ اراضی جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن روستائیان تحویل خواهد شد.