به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجت‌الاسلام سید سعید حسینی نماینده ولی فقیه وامام جمعه کاشان در آیین گشایش نمایشگاه مفهومی «فریاد پارچه‌ها» در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، گفت: اگر دستاورد‌های این جنگ به درستی روایت نشوند، دشمنان می‌توانند این اتفاقات را به شکلی تحریف‌شده به افکار عمومی ارائه دهند. همانطور که در عاشورا، اگر تبلیغ صحیحی صورت نمی‌گرفت، دشمنان می‌توانستند آن را به نفع خود تغییر دهند.

امام جمعه کاشان با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی کشور، افزود: همگان موظف هستند که این دستاورد‌ها را برجسته سازی کنند. از رسانه ملی و بسیج گرفته تا دانشگاه‌ها، روحانیت و آموزش و پرورش باید در این مسیر همکاری کنند.

حجت‌الاسلام سید سعید حسینی با قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه طراحی لباس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر بتوانیم حقوق، کرامت و شأن زن ایرانی مسلمان را به دنیا معرفی کنیم، بسیاری از زنان جهان به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد. شما دانشجویان و استادان این دانشگاه در واقع در حال ایجاد بستری برای این امر مهم هستید.