۲۷ آذر ۴۶ امین سالگرد شهادت مردی است که به حق منادی وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان دو بال تعالی و پیشرفت جامعه بود.

وحدت حوزه و دانشگاه، پیوند علم و ایمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدرس حوزه علمیه با تأکید بر نقش راهبردی وحدت حوزه و دانشگاه در مسیر تولید علم گفت: حوزه و دانشگاه هر دو محیط‌های علمی و محل پرورش عالمان در رشته‌های مختلف هستند و هر یک از ظرفیت‌ها و نقاط قوت ویژه‌ای برخوردارند.

حجت‌الاسلام سید محمدرضا ملیحی افزود: حوزه علمیه می‌تواند در برخی عرصه‌ها به رفع نیاز‌های دانشگاه کمک کند و در مقابل، دانشگاه نیز با بهره‌گیری از دستاورد‌های علمی و فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه فناوری‌های نو و هوش مصنوعی، نقش مؤثری در توانمندسازی حوزه‌های علمیه برای تولید علم روزآمد ایفا کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا و معاون آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان، با اشاره به پیشینه تاریخی وحدت حوزه و دانشگاه گفت: این اندیشه از ثمرات جدی انقلاب اسلامی است که با تلاش‌های مرحوم شهید آیت‌الله دکتر مفتح شکل گرفت و هدف آن، تحقق یگانگی واقعی این دو نهاد اثرگذار در حوزه‌های علم، فرهنگ و سیاست بوده است.

وحید پاشایی نام‌گذاری هفته وحدت حوزه و دانشگاه را اقدامی هوشمندانه از سوی حضرت امام خمینی (ره) دانست و تصریح کرد: حوزه و دانشگاه دو نهاد بنیادین و تأثیرگذار کشور هستند و همسویی آنها می‌تواند زمینه‌ساز پویایی و پیشرفت هرچه بیشتر جامعه شود.

او در پایان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان همدان گفت: دبیرخانه دائمی وحدت حوزه و دانشگاه استان که مقر آن در دانشگاه بوعلی‌سیناست، با برخورداری از ساختار حقوقی و شورای سیاست‌گذاری مشخص، ظرفیت مهمی برای توسعه تعاملات علمی و فرهنگی دارد و فعال‌سازی مجدد آن می‌تواند نقش مؤثری در تقویت همکاری‌های حوزه و دانشگاه ایفا کند.

همدلی این دو نهاد، سرمایه‌ای راهبردی برای آینده ایران است؛ سرمایه‌ای که کشور را به سوی توسعه‌ای متوازن، انسانی و پایدار هدایت می‌کند.