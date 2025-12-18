رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌ غربی از انجام ۲۰۷ طرح تحقیقاتی در ۸ ایستگاه تحقیقاتی استان خبر داد که با هدف پایداری کشاورزی و افزایش امنیت غذایی اجرا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی از اجرای ۲۰۷ طرح تحقیقاتی در سطح استان طی دو سال اخیر خبر داد و گفت که این فعالیت‌ها در ۸ ایستگاه تحقیقاتی استان انجام شده است.

اسماعیل علیزاده با اشاره به نقش تحقیقات علمی در مقابله با تغییرات اقلیمی و پایداری کشاورزی، تاکید کرد که فعالیت‌های تحقیقاتی این مرکز به‌صورت مستمر با شرایط زیست‌محیطی و اقلیمی به‌روزرسانی می‌شود تا امنیت غذایی و تولید پایدار در استان تضمین شود.

وی با اشاره به حفاظت از تنوع زیستی افزود: در محوطه مرکز، ۲۲۰ گونه بوته و درختچه دارویی بومی و نادر نگهداری می‌شود و بسیاری از این گونه‌ها که در معرض خطر انقراض هستند، در هرباریوم (گیاه‌کده) مرکز ثبت و حفاظت می‌شوند.

رئیس مرکز تحقیقات آذربایجان‌غربی همچنین به فعالیت ۲۰ شرکت فناور در مرکز رشد استان اشاره کرد و گفت: سالانه بیش از ۵۰۰ تن بذر تولید شده که پس از تأمین نیاز داخلی استان، به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود.

وی بر نقش تحقیقات علمی در مقابله با محدودیت منابع آبی و تغییرات اقلیمی تاکید کرد و افزود: اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، توسعه کشت‌های دانش‌بنیان و استفاده از بذر‌های اصلاح‌شده و مقاوم، نمونه‌هایی از دستاورد‌های تحقیقاتی است که باید با آموزش‌های هدفمند در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

بیتا احمدیان، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان‌غربی، نیز با تاکید بر اهمیت انتقال دانش نوین و فناوری به بخش کشاورزی گفت: گسترش ترویج فناورانه و دانش‌بنیان، حلقه اتصال مراکز جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و دانشگاه‌ها است و نقش کلیدی در تامین امنیت غذایی پایدار دارد.

وی افزود: ۶۵ مرکز جهاد کشاورزی در ۲۰ شهرستان استان فعال هستند و هر مرکز باید بیش از ۱۲۰۰ بهره‌بردار را از طریق برنامه‌های ترویجی مانند سایت‌های الگویی، روز مزرعه و دوره‌های آموزشی آموزش دهد.