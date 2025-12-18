پخش زنده
مسئول بسیج مساجد و محلات استان خوزستان گفت: جشنواره اسوه با رویکردی تازه و حضور تخصصی پایگاههای مقاومت در اهواز برگزار شد تا ظرفیتهای بسیج در سطح جامعه معرفی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمد احمدی ثنا بیان کرد: جشنواره اسوه هر ساله با اهداف پنجگانه ابلاغی سازمان بسیج برگزار میشود که یکی از مهمترین آنها انتقال تجربیات و الگوسازی در سطح پایگاههای مقاومت است.
مسئول بسیج مساجد و محلات خوزستان ادامه داد: امسال با تدبیر جدید و مشورت فرماندهی و جانشین سپاه حضرت ولیعصر (عج)، پایگاهها به صورت تخصصی و قلهای در جشنواره حضور پیدا کردند.
وی افزود: هر پایگاه علاوه بر فعالیتهای عمومی، یک حوزه تخصصی را به عنوان قله انتخاب کرده و آن را در سطح جامعه عملیاتی میکند.
احمدی ثنا گفت: در این دوره ۲۰ قله برای پایگاهها مشخص شد و هر کدام در زمینهای متناسب با توانمندی و ظرفیت خود اقدام به فعالیت کردند و غرفههای جشنواره نیز به همین ترتیب به صورت تخصصی توسط پایگاهها اداره شد.
احمدی ثناء گفت: جشنواره اسوه طی سه روز ادامه خواهد داشت و در پایان پایگاههای برتر بر اساس ملاکها و ارزیابیهای انجامشده انتخاب و به جشنواره کشوری اعزام خواهند شد تا ظرفیتها و اقدامات استان خوزستان و سپاه حضرت ولیعصر (عج) به نحو شایسته در سطح ملی به نمایش گذاشته شود.
جشنواره اسوه خوزستان از روز ۲۶ آذرماه در حرم علی ابن مهزیار اهوازی برگزار شده و تا ۲۸ آذرماه ادامه دارد.