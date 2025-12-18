رئیس کل دادگستری هرمزگان بر لزوم تسریع در صدور اسناد تک برگ برای همه مالکان در جزیره هرمز تأکید کرد و گفت: هم اکنون علاوه بر اسناد صادر شده در مراحل قبل، ۱۷۷ سند دیگر نیز آماده انتقال به مالکین آنها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان و با حضور اعضا با دستور کار بررسی آخرین اقدامات محیط زیست و اداره کل مالیاتی در اخذ عواض سبز صنایع آلاینده و آخرین وضع صدور اسناد مالکیت مردم جزیره هرمز برگزار شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این نشست با تشکر از اقدامات ادارات ثبت اسناد و بنیاد مسکن درباره صدور اسناد مالکیت مردم جزیره هرمز، گفت: اقدام بزرگ و مهمی در اینباره انجام شده است و بر این اساس مشکلی که سالیان متمادی گریبانگیر مردم هرمز بود با اتخاذ تمهیدات مناسب از مسئولین مربوطه برطرف شده است.

وی افزود: تاکنون تعداد ۷۰۷ سند مالکیت برای مردم جزیره هرمز صادر شده است و همچنین ۱۷۷ سند آماده انتقال به مالکین آنهاست.

قهرمانی با اشاره به لزوم استقرار دفترخانه اسناد رسمی در جزیره هرمز، گفت: باید این ۱۷۷ نفر شهروند عزیز هرمزی به سرعت به محل دفترخانه در این جزیره دعوت شوند و با انجام تشریفات قانونی در کوتاهترین زمان ممکن، استناد مالکیت خود را تحویل بگیرند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین بر ضرورت تشکیل کارگروه ویژه جهت انجام کارشناسی و تطبیق نقشه درباره ۲۷۲ سند دیگر اهالی جزیره هرمز نیز تأکید کرد و افزود: درباره تفکیک اسناد مربوط به ۲۳۳ واحد مسکونی در این جزیره هم از اداره راه و شهرسازی می‌خواهیم به سرعت موانع موجود را برطرف کند تا در نهایت مشکل تمامی اهالی جزیره هرمز درباره اسناد مالکیت آنها برطرف شود.