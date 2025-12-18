به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار بوکان گفت: طرح نهضت آسفالت در ۲۰ روستای بوکان با اعتبار ۲۷۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سال گذشته وبا مشارکت مردم و بنیاد مسکن اجرا شده است و ۸۰ هزار مترمربع نهضت آسفالت در معابر داشتیم .

صنعتی افزود: امروز هم طرح آسفالت معابر روستای اوینچی به عنوان اولین طرح شاخص روستایی در استان از محل سهمیه قیر ۱۴۰۴ با حجم بیش از ۴۵۰۰ متر مربع آغاز شد.

وی افزود: این طرح که از اقدامات ارزشمند دولت و مطالبات دیرینه مردم روستا در حوزه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل روستایی داست، به‌منظور تسهیل دسترسی روستائیان به مراکز شهری و ارتقای کیفیت زندگی آنان اجرا می‌شود.

فرماندار بوکان گفت: اجرای این طرح برای بهبود وضعیت معابر روستایی و تسهیل در امور اهالی منطقه انجام می شود. توسعه متوازن خدمات عمرانی در روستاها، نقش بسزایی در ارتقای سطح زندگی و رفاه روستائیان دارد و دولت با جدیت در حال پیگیری و اجرای مستمر اینگونه طرح‌ها است.

تقویت زیرساخت‌های روستایی در کنار توسعه شهری، از اولویت‌های اصلی مجموعه مدیریت شهرستان است .