به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، کاروان‌های راهیان نور بسیج فرهنگیان کشور حرکت خود به مقصد مناطق عملیاتی دفاع مقدس را با عنوان فصل حرکت آغاز کردند.

آیین افتتاح این حرکت معنوی امروز در یادمان عملیات والفجر ۸ اروندکنار برگزار شد.

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور در این آیین گفت: امروز به‌طور رسمی حرکت کاروان‌های راهیان نور آغاز شده و فرهنگیان از سراسر کشور به مناطق عملیاتی جنوب از جمله شلمچه، فکه، یادمان والفجر ۸ و دیگر یادمان‌های دفاع مقدس اعزام می‌شوند.

سجاد صدیقی با تأکید بر اهمیت معرفی شهدا و میراث دفاع مقدس و انقلاب اسلامی به نسل جوان افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، حدود ۴۰ هزار نفر از فرهنگیان کشور، متناسب با شرایط و سهمیه استان‌ها، به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.

دبیر راهیان نور بسیج فرهنگیان کشور نیز با اشاره به رویکرد فرهنگی این اردو‌ها اظهار کرد: در اردو‌های راهیان نور به ترویج فرهنگ رشادت و ایثار توجه ویژه می شود.

در همین راستا، برنامه روایت‌گری راویان نیروی دریایی سپاه هر شب در یادمان والفجر ۸ برای معلمان و فرهنگیان برگزار می‌شود که طی آن رشادت‌های شهدا و جانبازان دوران دفاع مقدس، به‌ویژه در عملیات والفجر ۸، بازگو خواهد شد.

محمد جان‌نثار در ادامه به تشریح دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این اردو‌ها پرداخت و خاطر نشان کرد: برپایی سنگر شبهه برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های فرهنگیان، قایق‌سواری، روایت‌گری میدانی و اجرای نمایش‌هایی از دوران دفاع مقدس از جمله برنامه‌های فرهنگی این اردوهاست.

در ادامه، سرهنگ عادل ساری، معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ولیعصر استان خوزستان، گفت: در روز نخست اعزام، ۱ هزار و ۷۰۰ نفر از فرهنگیان استان‌های لرستان، ایلام، اصفهان و مرکزی از یادمان والفجر ۸ بازدید کردند.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان بهمن‌ماه، ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از فرهنگیان استان خوزستان نیز به اردو‌های راهیان نور اعزام شوند.

حرکت کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور تا سی‌ام بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.