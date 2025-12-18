فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی ارتش گفت: این نهاد با حفظ آمادگی کامل و انجام وظیفه ذاتی، بخشی از توانش را در زمان صلح براساس قانون و فرمان فرمانده معظم کل قوا در بحث محرومیت زدایی به کار گرفته است.

ارتش در زمان صلح موظف به دفاع از تمامیت سرزمینی و محرومیت زدایی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با حضور امیر سرتیپ دوم رحمانی، آیین کلنگ زنی بیش از ۲۰ پروژه عمرانی، آموزشی و روستایی با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرستان میانه برگزار شد.

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی ارتش در این آیین که با حضور امیر سرتیپ مسلم یعقوبی معاون پارلمانی ارتش و جمعی از مسئولین شهرستان میانه، برگزار شد گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران با حفظ آمادگی کامل و انجام وظیفه ذاتی اش که دفاع از تمامیت ارضی ایران سر افراز اسلامی است بخشی از توان خود را در زمان صلح براساس قانون و فرمان فرمانده معظم کل قوا در بحث محرومیت زدایی به کار گرفته است.

خانم مریم عبدالهی نماینده مردم میانه نیز در این مراسم ضمن قدردانی از حضور قرارگاه جهادی ارتش در زمینه اجرای پروژه های محرومیت زدایی در شهرستان میانه گفت: ارتش همواره ثابت کرده است علاوه بر دژ مستحکم کشور، در عرصه های خدمت رسانی و توسعه ای پناهگاه و یاور مردم بوده است.

وی گفت: حضور ارتش در مناطق محروم، جلوه ای از تعهد و مسئولیت پذیری و روحیه جهادی است و پروژه آبرسانی، پاسخ عملی به مهمترین نیازهای این منطقه و اقدامی موثر در زمینه ارتقای رفاه و بهداشت است.

محمدرضا مشایخی، فرماندار ویژه میانه نیز در ادامه افزود: کارکنان و فرماندهان ارتش افتخار ملت هستند و در کنار حفظ امنیت کشور در حوزه های جهادی نیز نقش آفرینی می‌کنند.

وی ضمن قدردانی از فعالیت‌های جهادی ارتش در زمینه محرومیت زدایی اظهار کرد: برای پیشبرد فعالیت‌های جهادی قرارگاه محرومیت زدایی ارتش در شهرستان، نیازمند همکاری بین بخشی سازمانها، وحدت و همدلی تمامی مسئولین شهرستان و استان هستیم که همین امر باعث تسریع انجام پروژه‌ها خواهد بود.

این پروژه‌ها در حوزه‌های راه‌سازی، مدرسه‌سازی، آبرسانی روستایی، جهاد کشاورزی، توسعه ورزشی، آبخیزداری و احداث پایگاه‌های اورژانس و آتش‌نشانی پیش‌بیمارستانی با اعتباری بالغ بر بر ۲۰۰ میلیارد تومان اجرا خواهند شد.