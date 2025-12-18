پخش زنده
امروز: -
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور گفت: با اجرای آییننامه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، کارت سوخت حذف نمیشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی صنف جایگاه های سوخت کشور اظهار داشت: در آییننامهای که هیئت وزیران ابلاغ کرده یک سوئیچ سوخت با همکاری بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط ایجاد میشود که از طریق درگاههای پرداخت بانکی یارانه سوخت را در هنگام پرداخت بهای آن برای هر مالک خودرو محاسبه میکنند.
رضا نواز افزود: ولی همچنان امکان سوختگیری و محاسبه میزان لیتراژ با کارت سوخت انجام خواهد شد.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور خاطرنشان کرد: در واقع با اجرای آییننامه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، کارت سوخت حذف نمیشود.
رضا نواز ادامه داد: ابتدا باید زیرساخت ها برای اجرای این آیین نامه فراهم شود و سپس به مرحله اجرای آزمایشی خواهیم رسید.