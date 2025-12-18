پخش زنده
شبکه چهار امروز ساعت ۱۹ پگاه روشن دانایی را پخش میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مرور فعالیتهای فرهنگی، علمی و اجتماعیِ علی بلوکباشی استاد برجسته مردم شناسی موضوع این فیلم است.
«یلدا باترانه» ۲۸ و ۲۹ آذر ساعت ۱۹ و سیام آذر ساعت ۱۸ از شبکه نسیم پخش میشود.
چهرههای شناختهشده حوزههای مختلف هنری، فرهنگی و ورزشی در این برنامه حضور دارند.
«دیبیسی فارسی» جمعهها حوالی ساعت ۲۰ از شبکه دو پخش میشود.
این برنامه تازهترین رویدادهای جهان را با زبانی طنز و رویکردی انتقادی بررسی میکند.
مستند «پرندگان ایران» به زودی از شبکه مستند پخش میشود.
این مجموعه که در ۱۰ قسمت ۵۰ دقیقهای تولید شده به زندگی و چالشهای پرندگان برای زندگی و ادامهی بقا در حیات وحش ایران میپردازد.