به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول خیریه آبشار عاطفه‌ها اردستان گفت: این بسته‌های حمایتی هرکدام به ارزش دو میلیون تومان شامل اقلامی ازجمله برنج، روغن و میوه است.

محبوبه سادات عطاری با بیان اینکه این خیریه از ابتدای سال جاری در سه مرحله ۴۶۰ بسته حمایتی بین خانواده‌های ایتام، بد سرپرست و کم درآمد توزیع کرده است، افزود: این خیریه در حوزه درمان ماهیانه ۷۰ میلیون تومان به ۲۰ خانواده تحت پوشش پرداخت می‌کند.

وی، ۲۵ خانواده ایتام را تحت پوشش این خیریه با دریافت ماهیانه ۷ میلیون تومان کمک هزینه برشمرد و تاکید کرد: در سال جاری این خیریه ۱۱ قلم لوازم منزل شامل یخچال، بخاری و پنکه به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد به ارزش حدود ۳۰۰ میلیون تومان اهدا کرده است.

مسئول خیریه آبشار عاطفه‌ها اردستان تاکید کرد: همچنین در سال جاری دو مورد کمک هزینه جهیزیه و سیسمونی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان به خانواده‌های نیازمند صورت گرفته است.