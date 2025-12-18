به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم دور رفت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر بانوان ایران شنبه ۲۹ آذر در حالی با برگزاری شش دیدار همزمان از ساعت ۱۴ پیگیری می‌شود که رقابت در جدول دو گروه به اوج خود رسیده است.

تقابل تیم‌های مدعی، این هفته را به یکی از حساس‌ترین مقاطع مرحله مقدماتی تبدیل کرده است؛ جایی که هر امتیاز می‌تواند معادلات جدول را تغییر دهد و جایگاه تیم‌ها را دستخوش جابه‌جایی کند.

سایپا برای حفظ صدر، مس برای فرار از میانه جدول

در سالن ۹ دی رفسنجان، تیم صنعت مس میزبان سایپایی است که با ۳ برد و ۹ امتیاز کامل در صدر جدول گروه A قرار دارد و هفته گذشته با برتری قاطع مقابل مقاومت تبریز، اقتدار خود را تثبیت کرد.

در سوی مقابل، مس رفسنجان که با یک برد و دو شکست و ۳ امتیاز در رده چهارم جدول قرار گرفته، پس از پیروزی هفته قبل برابر کلینیک دکتر فرهاد، درپی ثبت نتیجه‌ای غافلگیرکننده مقابل مدعی اصلی قهرمانی است.

نبرد مستقیم تیم‌های دوم و سوم جدول

یکی از حساس‌ترین دیدار‌های هفته در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار می‌شود؛ جایی که ماجان مازندران تیم دوم جدول با ۳ برد و ۸ امتیاز به مصاف مقاومت شهرداری تبریز می‌رود. ماجانی‌ها هفته گذشته در دیداری نزدیک، نفت امیدیه را شکست دادند و حالا با فاصله‌ای اندک سایپا را تعقیب می‌کنند.

مقاومت تبریز نیز با ۲ برد، یک باخت و ۶ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد و پس از شکست برابر سایپا، درپی بازگشت به جمع مدعیان بالای جدول است. نتیجه این مسابقه می‌تواند شکل رقابت در صدر گروه A را تغییر دهد.

دو تیم بدون برد، در جست‌وجوی نخستین پیروزی

در سالن شهید تندگویان امیدیه، نفت امیدیه میزبان کلینیک دکتر فرهاد است. نفت با ۳ شکست و یک امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد و هفته گذشته نیز در دیداری نزدیک مغلوب ماجان شد.

در سوی دیگر، کلینیک دکتر فرهاد با ۳ باخت و بدون امتیاز در قعر جدول ایستاده و این مسابقه را فرصتی مهم برای تغییر شرایط خود می‌داند. تقابل دو تیم انتهای جدول، نبردی برای فرار از فشار روانی شکست‌های متوالی خواهد بود.

آزمون دشوار مهرگان برابر فولاد مدعی

در سالن شش‌هزارنفری سردار سلیمانی شیراز، مهرگان این شهر میزبان فولاد مبارکه سپاهان است. مهرگان با یک برد، دو باخت و ۲ امتیاز در رده پنجم قرار دارد و هفته گذشته مقابل شاهین بندرعامری شکست خورد.

سپاهان، اما با ۲ برد، یک باخت و ۶ امتیاز و قرار گرفتن در رده دوم جدول، درپی جبران شکست هفته قبل برابر شهر آرکا و ادامه تعقیب صدرنشین است.

صدرنشین به گلپایگان می‌آید

در سالن کارگران گلپایگان، پدیده صنعت اوج میزبان شهر آرکا البرز صدرنشین گروه B است. شهر آرکا با ۳ برد متوالی و ۹ امتیاز کامل بهترین شروع فصل را داشته و هفته گذشته نیز سپاهان را با اقتدار شکست داد.

پدیده گلپایگان که هنوز بدون برد و با یک امتیاز در انتهای جدول قرار دارد، در این دیدار کار بسیار سختی برابر تیم آماده و پرانگیزه آرکا پیش‌رو خواهد داشت.

تقابل میانه جدولی‌ها در خانه والیبال تهران

در سالن خانه والیبال تهران، ملوان تهران و شاهین بندرعامری روبه‌روی هم قرار می‌گیرند. ملوان با یک برد، دو باخت و ۳ امتیاز در رده چهارم جدول است و هفته قبل موفق شد پدیده گلپایگان را شکست دهد.

شاهین بندرعامری نیز با ۲ برد، یک باخت و ۶ امتیاز، هم‌امتیاز سپاهان در رده سوم ایستاده و پس از پیروزی مقابل مهرگان، با روحیه‌ای بالا به تهران آمده است. این دیدار نقش مهمی در تثبیت جایگاه تیم‌های میانی جدول خواهد داشت.

برنامه کامل هفته چهارم لیگ برتر والیبال زنان به قرار زیر است:

گروه A

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۴

صنعت مس رفسنجان – سایپا تهران

آمل، سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۴

ماجان مازندران – مقاومت شهرداری تبریز

امیدیه، سالن شهید تندگویان، ساعت ۱۴

نفت امیدیه – کلینیک دکتر فرهاد

گروه B

شیرار، سالن سردار سلیمانی، ساعت ۱۴

مهرگان شیراز – فولاد مبارکه سپاهان

گلپایگان، سالن کارگران، ساعت ۱۴

پدیده صنعت اوج گلپایگان – شهر آرکا البرز

تهران، سالن خانه والیبال، ساعت ۱۴

ملوان تهران – شاهین بندرعامری