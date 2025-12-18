بازدید مشترک مقامات قضایی و محیط زیست با هدف ارزیابی دقیق وضعیت فعالیت واحد‌های صنعتی، انطباق با ضوابط زیست محیطی و تضمین ایمنی کار و سلامت کارکنان صورت پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این بازدید، توقف بخشی از فرایند تولید در یکی از واحد‌های صنعتی بود که به دلیل عدم رعایت قوانین زیست محیطی و انتشار آلایندگی ناشی از گرد و غبار (غبار)، سلامت محیط زیست را به خطر انداخته بود.

همچنین، به یک واحد آلاینده دیگر تذکر جدی داده شد و مهلت کوتاهی تعیین گردید تا این واحد ملزم به رفع فوری مشکلات زیست محیطی خود شده و در غیر این صورت، فعالیت آن به طور کامل متوقف خواهد شد.

دادستان شهرستان اردکان، در حاشیه این بازرسی ها، بر اهمیت حیاتی رعایت قوانین زیستمحیطی و استاندارد‌های ایمنی در محیط کار تأکید کرد.

محمد فیاض فر افزود: حمایت از تولید همواره در کنار صیانت از سلامت مردم و حفاظت از محیط زیست، از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی شهرستان محسوب می شود.