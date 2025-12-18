به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهمئی با اشاره به اینکه ۴۰ فرهنگی بهمئی در آیین باشکوهی به سوی مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند گفت: حضور معلمان در این اردو‌ها، علاوه بر انتقال فرهنگ دفاع مقدس به مدارس، گامی مهم در تحقق جهاد تبیین و روشنگری نسل آینده است.

سرهنگ مهدی غلامی نژاد با بیان اینکه، اردو‌های راهیان نور یکی از بهترین بستر‌ها و مکان‌های پرورش و تربیت انسان‌هایی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که در این اردو‌ها پیام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با بیانی ویژه به نسل جوان و نوجوان منتقل می‌شود افزود: فرهنگیان بهمئی به مدت سه روز با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آشنایی با فرهنگ ایثار، شهادت و مناطق عملیاتی دفاع مقدس از جمله طلائیه، دهلاویه، هویزه، شلمچه و اروند اعزام شدند.

وی با اشاره به نقش موثر اردو‌های راهیان نور در انتقال روحیه ایثار و فداکاری در دانش آموزان گفت: جهاد تبیین رسالت اصلی فرهنگیان در شرایط امروز است و معلمان با روایتگری و تبیین ارزش‌های دفاع مقدس می‌توانند نسل جدید را در برابر شبهات و تحریف‌ها مصون سازند و فرهنگ ایثار و مقاومت را در مدارس نهادینه کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهمئی با بیان اینکه امروز این تعداد زائر از بهمئی با یک دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی اعزام شدند افزود: این کاروان‌ها با سفر به استان خوزستان از یادمان‌های عملیاتی و معراج الشهدا بازدید می‌کنند.

از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر از فرهنگیان و دانش آموزان دختر و پسر این شهرستان به مناطق مختلف دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند.

فرهنگیان اعزامی در اردوی سه روزه راهیان نور در جنوب کشور از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس بازدید می‌کنند.