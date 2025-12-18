خطر ریزش سنگ در محور‌های کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر به دلیل بارش‌ها افزایش یافته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس پلیس راه استان مازندران با بیان اینکه همه محور‌های کوهستانی استان با بارش برف، مه‌گرفتگی و لغزندگی همراه هستند، گفت: طبق آخرین گزارش‌ها تردد در تمام محور‌های ارتباطی مازندران برقرار و تردد عادی و روان است.

سرهنگ عبادی، افزود: در محور کندوان از تونل کندوان تا حوالی سیاه‌بیشه، بارش برف و مه صبحگاهی و در محور هراز در ارتفاعات، به‌ویژه از امام‌زاده هاشم تا آب‌اسک، بارش برف ادامه دارد.





او از مه‌گرفتگی و بارش برف در محور سوادکوه از گدوک تا ورسک خبر داد و گفت: در محور کیاسر از سلماسر تا فولادمحله بارش برف گزارش شده و مسیر کیاسر– سمنان همچنان مسدود است.





سرهنگ عبادی افزود: خطر ریزش سنگ در محور‌های کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر به دلیل بارش‌ها افزایش یافته است.





رئیس پلیس راه استان مازندران با اشاره به وضعیت بارندگی در محور‌های ساحلی و کناره گفت: از شهرستان رامسر تا گلوگاه بارش باران ادامه دارد و سطح جاده‌ها لغزنده است.





وی از رانندگان خواست هنگام تردد در تمام محور‌های استان، سرعت مطمئنه متناسب با شرایط جوی را رعایت و فاصله طولی ایمن را حفظ، از سبقت و مانور‌های خطرناک خودداری و خودرو‌های خود را به تجهیزات زمستانی استاندارد شامل زنجیر چرخ و سامانه ترمز مطمئن مجهز کنند.





سرهنگ عبادی گفت: رانندگان از توقف اضطراری یا اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط حادثه‌خیز محور‌های کوهستانی خودداری کنند و توصیه می‌شود از سفر‌های غیرضروری در بازه زمانی خودداری شود.