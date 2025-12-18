مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با ارزیابی آخرین وضع تأمین خوراک پایدار برای کارخانه ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ دهلران گفت: انتقال گاز‌های همراه میدان دهلران از مسیر ایستگاه تقویت فشار بیات و ارسال مستقیم گاز‌های میدان چشمه‌خوش به این مجتمع فرآورشی تسریع شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در بازدید از مناطق عملیاتی غرب کشور با هدف نظارت بر یکپارچگی تولید و پشتیبانی از طرح‌های توسعه‌ای با محوریت اصلی پایش پیشرفت فیزیکی طرح های مرتبط با تأمین خوراک پایدار ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ دهلران و بررسی زیرساخت‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل اظهار کرد: ایستگاه تقویت فشار بیات نقش مهمی در تأمین خوراک ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ ایفا می‌کند.

پیمان ایمانی افزود: خوشبختانه با راه‌اندازی مراحل ۳ و ۴ کمپرسور‌های این ایستگاه در ابتدای آبان امسال، هم‌اکنون روزانه ۴۸ میلیون فوت مکعب گاز همراه جمع‌آوری و به مجتمع ان‌جی‌ال ارسال می‌شود.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تصریح کرد: با پایان عملیات راه‌اندازی کمپرسور‌های مراحل ۱ و ۲ در دی امسال، تمامی گاز‌های همراه میدان دهلران به‌طور کامل و به مقدار حدود ۷۵ میلیون فوت مکعب به چرخه فشارافزایی و ارسال به ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ وارد می‌شود.

پیمان ایمانی بیان کرد: گاز‌های تفکیک‌گر سرچاهی منطقه عملیاتی دانان نیز ازسوی یک خط لوله ۱۲ اینچ به ایستگاه تقویت فشار بیات منتقل و پس از فشارافزایی، در نهایت به سمت ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ دهلران هدایت می‌شوند.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در بازدید از منطقه عملیاتی چشمه‌خوش، به مسیر متفاوت انتقال گاز این میدان اشاره کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تکمیل ظرفیت فرآورشی، بخش عمده‌ای از گاز‌های همراه چشمه‌خوش نیز به‌صورت مستقیم به کارخانه ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ ارسال می‌شود تا از هدررفت این سرمایه ملی جلوگیری شود.

پیمان ایمانی با تأکید بر اینکه نتایج حاصل از این پایش میدانی، در برنامه‌ریزی‌های آتی شرکت برای تولید پایدار لحاظ می‌شود، بیان کرد: این بازدید‌ها نقش بسزایی در تسریع پروژه‌ها، بهینه‌سازی مسیر‌های انتقال و ارتقای سطح ایمنی خطوط لوله دارد.