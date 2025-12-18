پخش زنده
بارشهای اخیر سبب سرریز شدن سد تاخیری-تغذیهای تنگ مهر در شهرستان مهر با حجم آبگیری بیش از یک میلیون مترمکعب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس اداره منابع آب شهرستان مهر گفت: بارشهای اخیر سبب شد سد تاخیری- تغذیهای تنگ مهر در این شهرستان، با حجم آبگیری بیش از یک میلیون متر مکعب آبگیری سرریز شود.
فاطمه عابدی افزود: حوضچه اول طرح تغذیه مصنوعی شهر مهر که در پایین دست این سد قرار دارد تاکنون بیش از ۵۰ درصد آبگیری شده است.
رئیس اداره منابع آب شهرستان مهر بیان کرد: طرحهای تغذیه مصنوعی مربوط به آب منطقهای فارس در شهرهای مهر، خوزی و بخش وراوی و روستای چاه خالوها بخش گله دار و نورآباد بخش اسیر به همراه سد تاخیری- تغذیهای تنگ مهر، بیش از سه و نیم میلیون مترمکعب آب را در خود ذخیره کرده است.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.