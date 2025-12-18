رقابت قصه گویان استان تهران هم همانند سایر استان‌ها درحال اجراست بیش از ۳۰۰ قصه گو از استان تهران برای دست یابی به مرحله ملی و بین المللی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

دبیر جشنواره قصه گویی استان تهران در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با هدف ترویج فرهنگ قصه و قصه‌گویی، پاسخ‌گویی به نیاز‌های تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، پاسداشت روایت تک‌نفره و گونه‌های هنری این حوزه، گسترش تعامل با نهاد‌های فرهنگی غیرایرانی، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه، تعمیق نگاه علمی به قصه‌گویی و شناسایی و حمایت از قصه‌گویان برتر برگزار درحال برگزاری است.

وی افزود: ایجاد پیوند میان قصه‌گویان و نخبگان ادب فارسی نیز از دیگر محور‌های این رویداد است.

رقیه ابراهیم پور گفت: امسال جشنواره در سه گرایش «قصه‌گویی کهن»، «قصه‌گویی مدرن و نوآورانه» و «قصه‌گویی تلفیقی کهن و مدرن» برگزار می‌شود.

دبیر جشنواره قصه گویی استان تهرام گفت: رده استانی این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی برگزیدگان استان‌ها، تقویت ظرفیت‌های بومی و زمینه‌سازی برای حضور قصه‌گویان توانمند در رده‌های ملی و بین‌المللی در برخی استان‌ها پایان یافته و در برخی دیگر در حال انجام است.

رقیه ابراهیم پور افزود: قصه‌گویان رده استانی در تهران نیز روز‌های ۲۶ تا ۲۸ آذر ۱۴۰۴ با هم به رقابت می‌پردازند و برگزیدگان در آیینی که روز جمعه ۲۸ آذر برگزار می‌شود، معرفی خواهند شد.

رده ملی و بین‌المللی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با شعار «جهان با قصه کودکان را ببین» از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار خواهد شد.