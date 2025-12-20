صنعت‌نفت آبادان در هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال امروز به مصاف مس کرمان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تیم‌های فوتبال صنعت‌نفت آبادان و مس کرمان در هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال، امروز شنبه در حالی به مصاف هم می‌روند که می‌توان این دیدار را نبرد تحربه و جوانی دانست.

یکی از دیدار‌های حساس، در هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال مصاف صنعت‌نفت آبادان مقابل مس کرمانی است که در خانه به سختی امتیاز می‌دهد.

تیم فوتبال صنعت‌‍‌نفت آبادان در حالی میهمان مس کرمان است که برای حفظ رده دوم و نزدیک شدن به نساجی مازندران به سه امتیاز این دیدار خارج از خانه نیاز مبرم دارد. این تیم با ادامه روند نتایج مطلوب خود در لیگ پس از پیروزی یک بر صفر برابر تیم نود ارومیه امید زیادی برای شکست دادن مس در کرمان دارد، نفتی‌ها در حالی به دیدار مس کرمان می‌روند که تیم رقیب نیز هفته گذشته در بندرعباس برابر پالایش نفت متوقف شد.

صنعت‌نفت آبادان در بازی‌های اخیر با کسب ۱۸ امتیاز از ۶ بازی اخیر موجی از شادی و امید را بین هواداران خود فراهم کرده و اکنون آنها امید زیادی به آینده این تیم در فصل جاری دارند.

در این هفته و روزی که تیم‌های بالای جدول مانند مس شهر بابک، هوادار، پارس جنوبی جم و سایپا رقیبان سرسختی دارند بهترین فرصت برای طلایی پوشان آبادانی است تا با پیروزی بر مس کرمان فاصله خود به نساجی را نزدیک و با تیم‌های پشت سر خود افزایش دهد.

۲ تیم در حالی یکی از حساس‌ترین دیدار‌های این هفته لیگ را برگزار می‌کنند که با توجه به نتایج هفته گذشته این تیم‌ها برابر حریفان خود حساسیت بازی را بالا برده، تساوی در این دیدار برای ۲ تیم کمتر از شکست نیست و باعث لغزش آنها در جدول رده بندی خواهد شد.

شاگردان سید سیروس پورموسوی در بازی‌های خارج از خانه بسیار جسورانه به میدان می‌روند و این دیدار فرصتی برای کسب هفتمین پیروزی پیاپی این تیم خواهد بود.

زردپوشان آبادانی در ۱۵ بازی قبلی خود هفت برد، ۶ تساوی و ۲ شکست به دست آورده و با اندوختن ۲۷ امتیاز با تیم‌های نساجی مازندران، مس شهر بابک، سایپا و هوادار تهران در بالای جدول برای صعود به لیگ برتر رقابت خواهد کرد.

در آن سو مس کرمان در ۱۵ بازی قبلی خود پنج برد پنج تساوی و پنج شکست را برابر حریفان خود متحمل شده و جز تیم‌های میانه جدول به شمار می‌رود.

بیننده این دیدار باشید ساعت ۱۴ و سی دقیقه امروز با پخش زنده از شبکه آبادان باشید.