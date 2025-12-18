پخش زنده
اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۵ سال در سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اردو دختران استعداد برتر فوتبال از استانهای تهران، خوزستان، زنجان، اردبیل، سمنان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، گلستان، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی جنوب ، خراسان رضوی، گیلان، همدان و بوشهر حضور دارند.
سرپرست تیم ملی نونهالان کشور گفت: این اردو سومین اردوی انتخابی تیم ملی است و تا ۲۸ اذر ماه ادامه دارد.
زری پور لاهیجی افزود: قرار است استعدادهای برتر برای مسابقات جام جهانی انتخاب و آماده شوند.
از استان سمنان هم ۶ دختر فوتبالیست زیر ۱۵ سال در این اردو حضور دارند.