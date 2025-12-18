به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اردو دختران استعداد‌ برتر فوتبال از استان‌های تهران، خوزستان، زنجان، اردبیل، سمنان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، گلستان، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی جنوب ، خراسان رضوی، گیلان، همدان و بوشهر حضور دارند.

سرپرست تیم ملی نونهالان کشور گفت: این اردو سومین اردوی انتخابی تیم ملی است و تا ۲۸ اذر ماه ادامه دارد.

زری پور لاهیجی افزود: قرار است استعداد‌های برتر برای مسابقات جام جهانی انتخاب و آماده شوند.

از استان سمنان هم ۶ دختر فوتبالیست زیر ۱۵ سال در این اردو حضور دارند.