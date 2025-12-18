به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ کلیر کاسترو سخنگوی ریاست‌جمهوری فیلیپین در یک نشست خبری گفت: رئیس‌جمهور این کشور قویاً این اظهارنظر کلی و تصویر گمراه‌کننده از فیلیپین به‌عنوان مرکز آموزش داعش را رد می‌کند.

وی افزود: هیچ گزارش تأیید شده‌ای مبنی بر اینکه افراد دخیل در حادثه ساحل بوندای در فیلیپین آموزش دیده باشند، وجود ندارد.

دفتر مهاجرت فیلیپین نیز روز سه‌شنبه تأیید کرد که ساجد اکرم و پسرش نوید که در حمله ساحل باندای سیدنی ۱۵ نفر را کشتند و ده‌ها نفر دیگر را زخمی کردند، در اول نوامبر وارد این کشور شده و به استان جنوبی داوائو سفر کرده‌اند.

نوید اکرم به دلیل نقش خود در این حمله به ۵۹ فقره جرم از جمله قتل و اتهامات تروریستی متهم شده است. ساجد اکرم، پدر او در محل حادثه با شلیک گلوله پلیس کشته شد.