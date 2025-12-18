پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود از توقیف یک دستگاه موتور سیکلت سنگین ۴۰۰ سی سی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ یدالله طاهری گفت: مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان در پی اقدامات اطلاعاتی و بررسی گزارشهای مردمی، موفق به کشف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق شدند که بهصورت غیرقانونی در داخل یک واحد صنفی نگهداری میشد.
وی افزود: مأموران پس از اطمینان از صحت اطلاعات، با هماهنگی قضایی وارد محل شده و موتورسیکلت فاقد هرگونه مدارک گمرکی و اصالت را که ارزش آن برابر نظر کاشناسان ۲ میلیارد ریال برآورد میشود، کشف و توقیف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود، تأکید کرد: برخورد با قاچاق کالا و احتکار وسایل نقلیه فاقد مجوز قانونی و قاچاق با جدیت ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.