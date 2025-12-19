تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی بیست و هشتم آذر به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تقویم روز و اوقات شرعی بیست و هفتم آذر به افق آبادان و خرمشهر

امروز جمعه بیست و هشتم آذر ۱۴۰۴، بیست و هشتم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و نوزدهم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۴ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۰ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۹ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۲ دقیقه است.

اذان صبح فردا شنبه بیست و نهم آذر ساعت ۵ و ۴۴ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۰۹ دقیقه ثبت شده است.