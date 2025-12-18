پخش زنده
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تأکید بر اینکه اقتدار جمهوری اسلامی ایران تنها به توانمندیهای نظامی محدود نمیشود، تصریح کرد: روحیه انقلابی مردم و پیوند عمیق ملت با ولایت، از مهمترین مؤلفههای بازدارندگی کشور به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین اختتامیه جشنواره گوهر فاطمی نیروی هوایی ارتش با حضور حجتالاسلام والمسلمین احمد جلیلیصفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ دوم خلبان مسعود جعفری معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش، جمعی از فرماندهان و مسئولان فرهنگی و منتخبان جشنواره، در فرماندهی آموزش تخصصهای هوایی شهید خضرایی برگزار شد.
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در این مراسم با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری جشنواره اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، رهبری الهی و حضور مردم، معادلات سلطهگران را بر هم زد و امروز دشمنان بیش از هر زمان دیگری از این قدرت مردمی و اعتقاد آن ها هراس دارند.
حجتالاسلام والمسلمین جلیلیصفت با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات افزود: دشمن امروز بیش از تجهیزات نظامی، باورها و ارزشهای دینی را هدف قرار داده و تلاش میکند با ابزارهای فرهنگی و رسانهای، بنیانهای اعتقادی جامعه را تضعیف کند.
حجتالاسلام والمسلمین جلیلیصفت در پایان با تأکید بر ضرورت کنشگری فعال فرهنگی خاطرنشان کرد: برگزاری برنامهها و جشنوارههای فرهنگی همچون گوهر فاطمی نقش مهمی در تقویت ایمان، بصیرت فرهنگی و انسجام اجتماعی دارد و باید با جدیت استمرار یابد.