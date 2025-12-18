ریزش هوای سرد و تداوم برودت هوا در آذربایجان غربی

با تقویت الگو‌های پایدار و ریزش هوای سرد، وزش باد، مه یا غبار صبحگاهی و سرمای هوا در روز‌های آینده در آذربایجان غربی پیش بینی می شود.