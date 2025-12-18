پخش زنده
با تقویت الگوهای پایدار و ریزش هوای سرد، وزش باد، مه یا غبار صبحگاهی و سرمای هوا در روزهای آینده در آذربایجان غربی پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی در دو روز آینده جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود که در برخی ساعات با افزایش وزش باد همراه خواهد شد.
همچنین با تقویت الگوهای پایدار در منطقه از اوایل هفته آینده وبه ویژه در ساعات اولیه روز مه یا غبار صبحگاهی پدیده غالب نقاط استان خواهد بود که این شرایط پایدار تا اواسط هفته ادامه خداهد داشت.
از لحاظ دمایی نیز با ریزش هوای سرد و شمالی شدن جریانات برودت و سرمای هوا در روزهای آینده در استان تداوم خواهد داشت.