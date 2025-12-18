به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهرداد حسن زاده افزود: مسیر آبنمای کنخ بخش مهران بسته است و شهروندان می‌توانند از مسیر جایگزین دژگان یا لمزان استفاده کنند.

وی گفت: همچنین به علت طغیان رودخانه، مسیر هشتبندی - جغین و بخش رودخانه بسته است و با فروکش کردن آب تا دوساعت دیگر، بازگشایی می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: شهروندان می‌توانند از مسیر میناب – هشتبندی و رودان - جغین، برای رفت وآمد استفاده کنند.

حسن زاده به شهروندان توصیه کرد با توجه به هشدار‌های هواشناسی از رفت وآمد‌های درون و برون شهری غیر ضروری و اسکان در کنار رودخانه‌ها خودداری کنند.