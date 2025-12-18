به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ غلامرضا نوری قزلجه در جلسه بررسی آخرین مسائل و چالش‌های بخش کشاورزی استان قم که با حضور استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی قم در امنیت غذایی کشور گفت: ایجاد و تقویت ذخایر نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی در قم، با توجه به شریان‌های ارتباطی و ریلی استان، یک ضرورت ملی است و این ظرفیت می‌تواند علاوه بر قم، استان‌های همجوار به‌ویژه تهران را نیز پوشش دهد.

وی بر ضرورت اصلاح الگوی کشت، توسعه روش‌های نوین آبیاری، تقویت قنوات و مقابله با بیابان‌زایی و ریزگرد‌ها در قم تأکید کرد و گفت: توسعه کشاورزی و دامپروری باید مبتنی بر بهره‌وری و پایداری باشد، نه افزایش صرف تولید.

استاندار قم با اشاره به شرایط خاص اقلیمی استان خاطرنشان کرد: قم با چالش‌هایی مانند کم‌آبی، ریزگرد‌ها و فشار بر منابع طبیعی مواجه است و راهکار، تغییر الگوی کشت و تمرکز بر کشاورزی هوشمند و کم‌آب‌بر است.

اکبر بهنام‌جو از آغاز عملیات اجرایی طرح‌های مقابله با ریزگردها، ساماندهی دامداری‌ها، توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی نهاده‌ها و غلات و همچنین پیشرفت چشمگیر در واگذاری زمین برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: قم می‌تواند در تأمین برق پاک و پدافند غذایی کشور نقش مؤثری ایفا کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر لزوم حفظ منابع محدود آب و محیط زیست استان گفت: توسعه کشاورزی در قم باید به‌صورت هدفمند و با جایگزینی کشت‌های کم‌آب‌بر انجام شود.

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری حمایت از سرمایه‌گذاران بومی، توجه به پیامد‌های اجتماعی و فرهنگی طرح‌های تولیدی و جلوگیری از فشار مضاعف بر منابع استان را ضروری دانست و خواستار هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی با ملاحظات زیست‌محیطی شد.

محمدمنان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به دغدغه‌های معیشتی مردم، بر ضرورت کنترل بازار، حمایت مؤثر از اقشار ضعیف و مدیریت عادلانه توزیع منابع و تسهیلات تأکید کرد و خواستار اقدام فوری و هماهنگ برای جلوگیری از فشار بیشتر بر زندگی مردم شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه گفت: در شرایط بحرانی، جهاد کشاورزی قم نقش محوری در تأمین امنیت غذایی ایفا کرده و بدون بروز تنش اجتماعی، مدیریت نهاده‌ها و تولید را پیش برده است.

سجاد چهرگانی از فعالیت بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در استان، جایگاه برتر قم در تولید تخم‌مرغ و کنترل قیمت مرغ، توسعه باغات پسته به‌عنوان محور جدید اقتصاد کشاورزی استان و برنامه‌ریزی برای ایجاد ذخایر راهبردی نهاده‌ها و غلات خبر داد و افزود: قم با تداوم این مسیر می‌تواند به یکی از قطب‌های پایدار کشاورزی کشور تبدیل شود.