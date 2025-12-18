

رئیس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در آمل گفت: حدود ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در روستا‌ها و شهر‌های کمتر زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت امسال نوسازی می‌شود.





منوچهر خواجه‌دلویی با بیان اینکه تاکنون ۱۶۰ هزار نفر از این تعداد به بانک‌های عامل معرفی و قرارداد دوجانبه با بانک‌های نیز منعقد شد، افزود: میزان تسهیلات پرداختی برای نوسازی وساخت هرخانه روستایی ۴۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله است.





رئیس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار درخصوص افزایش میزان تسهیلات پرداختی برای ساخت مسکن روستایی گفت: البته این سازمان درخواست افزایش میزان پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی را برای سال آینده پیش بینی کرده است، اما باید نظام بانکی کشور هم پذیرش کند تا فرایند افزایش تسهیلات متناسب با تورم سالانه و افزایش دیگرکالا درساخت خانه باشد.





درسفر رییس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور به شهرستان آمل، ساخت ۱۴ مسکن ویژه روستایی دروسطی کلا آمل شروع شد





این تعداد مسکن در روستای وسطی کلا از توابع بخش دشت سر آمل درسفر یک روزه رییس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، معاون عمرانی استاندارمازندران، نماینده مردم شهرستان‌های آمل قائمشهر، سوادکوه، جویبار وسیمرغ درمجلس شورای اسلامی واعضای شورای اسلامی ودهیار واهالی این روستا شروع شد.





این تعداد مسکن روستایی در زمینی به مساحت حدود ۵ هزار مترمربع در قطعات ۲۲۰ متری که هر واحد ۱۰۰ متری است، ساخته خواهد شد.