پس از برگزاری آیین پایانی، برگزیدگان مرحله استانی جشنواره قصه‌گویی در استان البرز معرفی و تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، این جشنواره که با حضور ۴۹ نفر از قصه‌گویان منتخب مرحله کتابخانه‌ای، روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۵ و ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، منتخبان خود را شناخت.

زینب عاشری، رئیس جشنواره و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز، در آیین اختتامیه جشنواره قصه‌گویی با تأکید بر نقش عمیق قصه در پرورش نسل آینده گفت: قصه‌گویی یک فعالیت ساده نیست، بلکه کاری تربیتی و اثرگذار است که می‌تواند مسیر اندیشه و رفتار کودکان و نوجوانان را شکل دهد و همچنین از حضور تمام قصه‌گویان (مادربزرگ‌ها، اعضا، مربیان و دیگر علاقه‌مندان به قصه و قصه‌گویی) قدردانی کرد.

اسامی برگزیدگان مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی البرز:

در بخش ایثار و قهرمانان«بزرگسال»:

نفر برگزیده: سپیده اخلاقی، نام قصه: «خوب نگام کن مامان»

در بخش ایثار و قهرمانان«نوجوان»:

نفر برگزیده: رها باقری مطلق، نام قصه: «فریاد بعد از سکوت»

در بخش قصه‌گویی سنتی و کلاسیک«مادربزرگ‌ها»:

: بهناز جویبار ، نام قصه: «کیسه گمشده»، رتبه سوم: فاطمه موسوی، نام قصه: «مورچه اشک‌ریزان»، شایسته تقدیر: مهین ریواز،نام قصه: «جان من، مال خودمه»

در بخش قصه‌گویی سنتی و کلاسیک«بزرگسال»:

میترا نژادصمدی، نام قصه: «قصه‌ی مراد»، شایسته تقدیر: مریم بارانی، نام قصه: «شاه میداس»

در بخش قصه‌گویی سنتی و کلاسیک«نوجوان»:

: آرمیتا فاضلی، نام قصه: «نارنج دخت»

در بخش قصه‌گویی زبان اشاره:

رتبه اول: دینا شوندی، نام قصه: «چرا سکه‌ها در آتش می‌افتادند»، رتبه دوم: حدیثه حافظی، نام قصه: «جای من کجاست»، شایسته تقدیر: ستایش گلزاری: نام قصه: «کوسه خندان»

در بخش قصه‌های آیینی سنتی«بزرگسال»:

نفر برگزیده: حورا تیلا، نام قصه: «نجات بیژن»

در بخش قصه‌های آیینی سنتی«نوجوان»:

رتبه اول: دینا شیری‌زاده، نام قصه: «رستم و سهراب» رتبه دوم: باران میرزایی، نام قصه: «تولد سهراب»، شایسته تقدیر: حنانه جفری، نام قصه: «داستان ضحاک»

در بخش قصه‌های منظوم:

رتبه اول: مهدیس اخلاقی، نام قصه: «سوسو خوابش نبرده بود» رتبه دوم: فرزانه بدرپور، نام قصه: «فرشته‌ای از آسمون»

در بخش قصه‌گویی از قصه‌های نو:

رتبه اول: سوگل باقری، نام قصه: «ننه نوش‌جان و مهمانان»

رتبه سوم: زهره باقری، نام قصه: «حل‌المسائل صیفی»، شایسته تقدیر: سحر حقیقی، نام قصه: «لج گوله»

در بخش قصه‌های با ابزار:

رتبه سوم: فرشته حق‌نظری، نام قصه: «خانه من کجاست»

هیئت داوران در بخش‌ قصه‌های علمی و قصه‌های دینی،

هیئت داوران از تمامی قصه‌گویان بخش «قصه‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای» با اهدای لوح و جوایز تقدیر کردند.

رده ملی و بین‌المللی بیست‌وهفتمین جشنواره قصه‌گویی از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در شهر اصفهان برگزار می‌شود.