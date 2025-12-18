پخش زنده
با توجه به ادامه بارش سنگین برف، کولاک، یخبندان تا صبح شنبه ۲۹ آذرماه،در خراسان رضوی، از سفرهای غیر ضروری خودداری کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مرکز مدیریت راههای خراسان رضوی ازمردم خواست با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان،سفرهای غیر ضروری خود را به وقت دیگری موکول کنند.
با وجود فعالیت شبانه روزی تیمهای برفروبی راهداری در سطح راهها؛ بهویژه در محدوده گردنهها و نقاط مرتفع، احتمال اعمال محدودیت تردد یا انسداد مسیر به دلیل بارش شدید برف و کولاک و کاهش دید وجود دارد.
در صورت ضرورت سفر، همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی زمستانی و کسب اطلاع از وضعیت راهها الزامی است.
در پی بارش برف و کولاک در محورهای مواصلاتی استان در ۲۴ ساعت گذشته، ۶۱۷ نفر در محورهای استان دچار حادثه شدند که ۵۸۳ نفر از آنان توسط نیروهای امدادی هلالاحمر امدادرسانی شدند.
هماستانیها میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.