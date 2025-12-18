در صحنه‌ای از خشم مردمی که دانشگاه‌های یمن و در صدر آنها دانشگاه صنعا شاهد آن بود، تظاهرات گسترده‌ای در محکومیت اهانت‌های پیاپی آمریکا به قرآن کریم برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از صنعا؛ در صحنه‌ای از خشم مردمی که دانشگاه‌های یمن و در صدر آنها دانشگاه صنعا شاهد آن بود، تظاهرات گسترده‌ای در محکومیت اهانت‌های پیاپی آمریکا به قرآن کریم برگزار شد. این تظاهرات در پی اقدام زشت یکی از نمایندگان مجلس سنای آمریکا در بی‌احترامی به نسخه‌ای از قرآن کریم در خیابان‌های آمریکا صورت گرفت.

دانشجویان معترض یمنی واشنگتن را مسئول کامل ترویج گفتمان نفرت افکنی علیه اسلام دانستند.

تظاهرکنندگان در بیانیه خود تاکید کردند، پنهان شدن پشت شعار‌های «آزادی بیان» برای توجیه اهانت به کتاب خدا، چیزی جز وقاحت سیاسی و تشویق هدفمند آمریکا برای جریحه دار کردن احساسات مسلمانان نیست. این اقدامات نشان دهنده دشمنی ریشه دار صهیونیستی با ارزش‌ها و مقدسات اسلامی است.

دانشجویان شرکت کننده در این تظاهرات تأکید کردند: دفاع از قرآن کریم یک وظیفه دینی و اخلاقی است و سکوت در برابر این جنایت راه را برای دست درازی‌های بیشتر به این کتاب مقدس الهی باز می‌کند.